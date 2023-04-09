У Києві видачу продуктових наборів для переселенців припинять

З понеділка, 10 квітня, у Києві не прийматимуть нові заявки на видачу продуктових наборів для переселенців.

Про це інформує заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає НСН.

За його словами, з 24 лютого 2022 року у столиці зареєструвались майже 230 тисяч ВПО, з яких трохи більше 100 тисяч звернулись за такою допомогою.

Сама програма передбачала видачу продуктових наборів, коли місто не може забезпечити нормальне функціонування продуктових мереж чи обмежена доставка товарів.

У рамках державної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб ми повністю виконали свої зобов’язання як перед державою, так і перед тими, хто зареєструвався та подав заявки. Програма передбачала видачу продуктових наборів, у першу чергу, в тому випадку, коли місто не може забезпечити нормальне функціонування продуктових мереж чи обмежена доставка товарів. Із 10 квітня 2023 року прийом нових заявок на видачу продуктових наборів припиняється, пояснив чиновник.

Він зазначив, ця програма підтримки дуже важлива, тому столична влада готова відновити її в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні.

Гуманітарний штаб Києва з вересня роздавав через соціальні служби 60 тисяч продовольчих наборів. Отримати їх могли пенсіонери та люди з інвалідністю.

Навесні 2022 року у столиці кияни отримали майже 80 тисяч продовольчих наборів. Згодом Київ підготував 100 тисяч продуктових наборів для переселенців.

Жителям Києва, у разі повторного наступу російських військ та бойових дій на території міста, безплатно роздаватимуть продукти харчування. Отримати таку допомогу зможе кожен киянин за умови пред’явлення документів.

Ще новини України: Українцям роздадуть продуктові набори до Великодня – хто може отримати