«Я підтримую Путіна, і що» у Вінниці жінка закликала рф ще більше обстрілювати Україну

У Вінниці жінка виправдовувала збройну агресію рф та мала проросійські погляди. 38-річну колаборантку викрили правоохоронці, передає НСН.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, жінка не лише виправдовувала російську агресію, а й висловлювала побажання, щоб збільшувалися ракетні обстріли України.

“Мало бомблять”, це слова жительки Вінниччини.

Жінка у соцмережах виправдовувала російську агресію та раділа, коли в Україну летіли ракети. Не відмовилася від своїх слів, навіть коли до неї прийшли поліцейські.

“Так, я підтримую путіна, і що? Бо я сама виросла в росії. І що, що ви мені зробите?”, нахабно відповідала правоохоронцям жінка.

31 жовтня вінничанці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Покарання за такий злочин — виправні роботи до двох років або арешт до шести місяців, чи позбавлення волі до трьох років.

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