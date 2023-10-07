У селі Гроза почали ховати вбитих росією – 7 жовтня попрощались з подружжям Андросович (фото)

У селі Гроза почали ховати загиблих внаслідок російського удару 5 жовтня. 7 жовтня у селі попрощалися з подружжям Миколою і Тетяною Андросович.

Про це НСН пише з посиланням на Суспільне.

На прощання з батьками із за кордону приїхала їхня донька Катерина Таранник.

“Вона така весела була, душа компанії. Я впевнена, вони залишилися там душею компанії. Я з мамою зранку говорила, вона казала: “Я прийду, всі новини дізнаюся, і прийду тобі розповім”. Бачите, не перетелефонувала. Мені вже інші подзвонили, сказали, що трапилася біда”, розповідає Катерина.

Ракетний удар по селу Гроза – що відомо

Село Гроза розташоване у Куп’янському районі Харківської області, за 35 кілометрів від лінії фронту. Вибух там пролунав 5 жовтня о 13:24.

Російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по приміщенню магазину-кафе. Загинули 52 людини, удар став найбільшим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни. Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Село перебувало в окупації у 2022 році. За даними прокуратури Харківської області, на жовтень 2023 року у Грозі проживали близько сотні людей.

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