Окупанти обстріляли село Біленьке на Запоріжжі – загинула жінка

Вранці 7 жовтня російські окупанти обстріляли село Біленьке на Запоріжжі, внаслідок чого загинула жінка, ще 2 людини поранені.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Запорізьку ОВА.

Близько 8:00 у суботу, 7 жовтня, окупанти обстріляли населений пункт. За попередніми даними, росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами.

“Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі”, йдеться у повідомленні.

Через російську атаку загинула жінка. Ще дві людини отримали поранення.

Рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу села під Запоріжжям. Фото

Ситуація у Запорізькій області

Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Минулої доби росіяни завдали 113 ударів по 20 містах та селах Запорізької області

102 артобстріли прийшлися по території Магдалинівки, Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Темирівки, Кам’янського, Степового, П’ятихаток та інших прифронтових населених пунктів.

Окупанти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, 5 БПЛА-атак Новодарівки, Білогір’я та Малих Щербаків, а також авіаційні удари по Малій Токмачці й Новоданилівці.

Під час ворожого артобстрілу поранення отримали два жителі Оріхова – чоловіки 35 та 82 років. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Ще новини України: Нічна атака на Одещину 7 жовтня – є постраждалі