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Нічна атака на Одещину 7 жовтня – є постраждалі

Нічна атака на Одещину
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В ніч проти 7 жовтня ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс”, випущеними з берегового ракетного комплексу “Бастіон” в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Нічна атака на Одещину 7 жовтня – є постраждалі

“Влучення відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Інформації про постраждалих не надходило”, – повідомляють Сили оборони півдня.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали чотири людини, які отримали поранення від уламків скла. Їм надано вся необхідну медичну допомогу.

Зауважимо, повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:00. Незабаром з’явилися повідомлення про те, що в обласному центрі було чути вибухи. Вже о 2:20 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нічна атака на Одещину

Нічна атака на Одещину

Нічна атака на Одещину

Нічна атака на Одещину

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