Російські окупанти знущаються з українців, які потрапляють до них у полон. Стало відомо, що у Мелітополі вони 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає NNS.

“Нам вдалося поспілкуватися з нашими людьми, які вийшли з полону. Те, як поводилися з ними окупанти – це звірство”, сказав він, поділившись окремими подробицями. “Наведу лише кілька прикладів, про що розповідають ті, хто був у полоні. Є люди, які сидять у полоні понад 8 місяців. А останніми місяцями росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримують наших мешканців, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні”, додав мер.

За його даними, полоненим українкам, які були у морському контейнері, не давали навіть сісти. Також, за словами Федорова, українців регулярно катують струмом.

Мер наголосив, що терор на окупованих територіях значно посилився через відсутність у загарбників перемог на фронті.

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