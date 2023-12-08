У Києві закрили кілька станцій метро на 6 місяців – як тепер добиратися

У Києві закрили кілька станцій метро. З 8 грудня орієнтовно на півроку припинили рух поїздів між станціями «Деміївська» та «Теремки».

Про це НСН повідомляє з посиланням на КМДА.

Зазначається, що поїзди синьої гілки метро курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська№ вводяться у зв’язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт”, йдеться у повідомленні.

Водночас станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Які тимчасові маршрути

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

Зокрема, буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М «Кібернетичний центр – станція метро «Теремки» – станція метро «Либідська», на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

А також тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К «Кібернетичний центр – станція метро «Либідська», на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро «Либідська». На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 «Вулиця Милославська – станція метро «Либідська» тимчасово припиняється.

На тролейбусному маршруті № 50-К «вул. Милославська – площа Дарницька» збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

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