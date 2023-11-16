Комунальне підприємство «Київський метрополітен» планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму в 929 тис. грн. Про це свідчать дані тендеру, розміщеного на сайті державних закупівель Prozorro, передає НСН.

Київське метро закупить літери для нових назв станцій на понад 900 тис. грн

Літери планують закупити для перейменування двох станцій метро – «Звіринецька» (раніше «Дружби народів») та «Площа Українських Героїв» (раніше площа «Льва Толстого»).

Зазначається, що вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям.

Переможця тендеру мають визначити 23 листопада. Очікуване завершення робіт – до 29 лютого 2024 року.

Ще новини України: В Україні внесли зміни до ПДР для навчальних машин: що буде замість літери “У”