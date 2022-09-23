У Карпатах під кінець вересня розпочався сніжний апокаліпсис – сезон сходження лавин, оголошено другий рівень небезпеки



Як передає NNS, про це відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру “Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах” повідомляє 23 вересня у Фейсбуці.

“Відкриття лавинного сезону. 23 вересня у зв’язку з накопиченням снiгу на високогір’ї Iвано-Франкiвської областi снiголавинний сезон оголошується відкритим”, ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 23-25 вересня на високогiр’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

За повідомленням головного управління ДСНС України у Закарпатській області, 22-25 вересня, на високогір’ї східної частини Закарпаття очікується:

на висотах вище 1400-1700 мБС вночі від’ємні температури повітря та опади у вигляді від слабкого до помірного мокрого снігу та снігу, вдень – опади у вигляді дощу з мокрим снігом та сніг;

на висотах вище 1700 мБС, як вночі так і вдень, випадатиме мокрий сніг та сніг.

За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології на території області 23 вересня очікується: хмарно, вночі подекуди, вдень часом дощі, на високогір’ї з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, на високогір’ї близько нуля, вдень 10-15°, в горах подекуди 2-7° тепла.

Вчора, 22 вересня, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що у високогір’ї спостерігається погіршення погодних умов: обмежена видимість, снігов перемети місцями до 80 см, зафіксовано снігов зсуви на північно-східних схилах.