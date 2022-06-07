У Херсоні недалеко від окупаційної адміністрації пролунав вибух (відео)

У центрі окупованого Херсона пролунав вибух у кафе, яке розташоване неподалік будівлі міської ради.

7 червня, приблизно о 12:40 у ресторані “Ностальжі” пролунав вибух. Відомо, що ресторан розташований по вулиці Старообрядницькій, 10.

Про це NNS дізнався з повідомлення Суспільне Херсон.

Цю інформацію виданню підтвердив голова Херсонської ОВА Генадій Лагута.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місце події прибула швидка.

Також відео з міста вибуху оприлюднили російські ЗМІ. Там зазначили, що одна людина поранена, за попередніми даними, це був офіціант кафе.

ЗМІ повідомляють, що у це кафе до війни часто приходили чиновники, пов’язані з нинішнім главою окупаційної адміністрації Володимиром Сальдо. Той також там часто відпочивав.

Все вказує на те, що метою вибуху було усунення окупантів. РосЗМІ пишуть про закладку вибухового пристрою.