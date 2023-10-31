Спалах гепатиту А на Вінниччині – оголошено надзвичайну ситуацію на рівні області

Через спалах гепатиту А на Вінниччині було оголошено надзвичайну ситуацію на рівні області. Там почалась вакцинація «контактних» людей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

У Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні.

Епідемстатистика показує, що джерело інфікування досі існує. Причинами спалаху гепатиту A можуть бути продукти або питна вода. Тож лікарі-епідеміологи перевіряють ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєкти централізованого водопостачання і підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

Які обмеження ввели?

Обласна комісія з питань ТЕБ та НС визначила спалах як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня. Через це на Вінниччині посилили протиепідемічні заходи:

тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках;

проводять додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами;

посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;

у Вінниці триває дистанційне навчання (це стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків).

Що з вакцинацією?

Наразі до Вінниччини доставили понад дві тисячі вакцин. Насамперед вакцинують медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, які залучені до ліквідації спалаху вірусного гепатиту A.

На другому етапі проводять екстрену вакцинацію кола контактних людей. Їм щеплення роблять безплатно.

Коло близьких контактів встановлюють медики. Зазвичай це рідні та близькі, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом вірусного гепатиту A контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут (разом харчуються, користуються спільними туалетними кімнатами).

У разі виникнення осередку захворювання на гепатит A вакцинацію контактним людям зазвичай проводять у перші два тижні після контакту з хворим.

Скільки вже хворих?

МОЗ зазначає, що через побутові контакти спалах поширюється на найближчі населені пункти області. Випадки вірусного гепатиту A, окрім Вінниці, вже виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях медзакладів.

Станом на ранок 31 жовтня у лікарнях області перебувають 144 пацієнти з гепатитом A, 32 дорослих та 10 дітей уже виписали. Загалом лікарні області розгорнули майже 500 ліжок для таких пацієнтів.

Раніше ми писали про симптоми гепатиту А та про те, як передається хвороба.

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