Школярам платитимуть по 1000 гривень – хто щомісяця отримуватиме гроші

У столиці школярам щомісяця виплачуватимуть по 1000 гривень. Стало відомо, хто із учнів може отримувати гроші.

Київська влада вирішила винагороджувати школярів, які показують високі результати у навчанні. Йдеться про призерів конкурсів, олімпіад та турнірів з навчальних предметів.

Відповідне рішення про виплату щомісячних персональних стипендій у розмірі 1000 гривень було ухвалено депутатами Київської міської ради на пленарному засіданні 13 вересня, передає NNS.

Голова постійної комісії Київради з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що освітній процес кардинально змінився. Спочатку це було пов’язано з пандемією коронавірусу, коли діти пішли на дистанційне навчання. Потім розпочалася війна – і вони не змогли повернутися за парти.

Наразі у більшості шкіл навчальний процес проводиться в режимі онлайн. Зазначено, що діти максимально віддалилися від традиційного режиму навчання та перебувають у стресі. Їм потрібне заохочення за старання – тим, хто не втратив інтерес до навчання та продовжує активно гризти граніт науки.

“Наразі необхідно впроваджувати дієві механізми, які мотивуватимуть школярів досягати успіхів у навчанні. Проект рішення передбачає присвоєння персональних стипендій учням 8-11-х класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів з навчальних предметів, а також мають високі досягнення у навчанні” , пояснив Васильчук.

Він додав, що виплати персональних стипендій учням загальноосвітніх закладів здійснюватимуть за рахунок міського бюджету.