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Росіяни “перетворили” село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ – порівняйте фото

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Архангельське

Українське селище міського типу Архангельське, що у Високопільській громаді Бериславського району Херсонської області тепер звільнене від росіян. Але схоже воно тепер на справжній російський Архангельськ. Щоправда, в останньому не було війни…

Як передає NNS, РБК-Україна показує фото для порівняння, на яких видно, який спосіб життя і цінності несуть нам “асвабадітєлі”.

У минулому мальовничий населений пункт Архангельське перетворився на справжнє селище-привид: розтрощені будівлі, понівечені дороги, купи сміття, брухту та пилюки, пише ArmyInform,

Люди з острахом пересуваються вулицями через величезну кількість мінувань. А ті, кому вдалося виїхати на час окупації, після повернення бояться зайти додому, щоб не натрапити на мінування.

Зараз по всій території селища розкидані уламки скла, бетону, дерева та снарядів. Більшість будинків місцевих мешканців в аварійному стані, жити в них неможливо.

Як виглядає Архангельське на Херсонщині

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Тепер наше Архангельське максимально схоже на “їхній” Архангельськ, що на півночі великої і могутньої расєюшки… Зовсім недалеко від культурної столиці, Санкт-Петербургу.

А так виглядає російський Архангельськ, хоча там і не було війни

Ось так вони там живуть. У місті обласного значення, адміністративному центрі Архангельської області та Приморського муніципального району.

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Архангельск, звісно, не виняток. Адже так живе вся російська глибинка. Сотні мільйонів людей.

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