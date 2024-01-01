Працівники ТЦК 1 січня навідалися на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що у Закарпатській області.

Відповідні фото і відео з’явилися у Мережі, передає НСН.

Працівники ТЦК 1 січня навідалися на гірськолижний курорт Драгобрат

Зокрема, відео із “гостями” на курорті опублікував у Telegram журналіст Віталій Глагола.

Так, на фото серед людей, що відпочивають на курорті, видно кількох представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Ймовірно, військкоми прибули до осередку туристів для пошуку військовозобов’язаних, що ховаються від мобілізації.

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