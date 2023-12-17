У Словаччині перекинувся автобус з українцями. Про це повідомила словацька поліція. А журналіст Віталій Глагола розповів подробиці, передає НСН.

У Словаччині перекинувся автобус з українцями: що відомо

Словацькі правоохоронці повідомили, що дорога між гірським перевалом Даргов і містом Сечовце наразі непроїзна через документування ДТП.

За попередньою інформацією, автобус, який прямував до кордону з Україною, перекинувся. На щастя, ДТП обійшлася без загиблих, постраждалих бригади доставили до лікарень, – зазначили в поліції.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що перекинувся автобус з України. У салоні, за його словами, були 53 пасажири та 2 водії. Також він розповів про щонайменше 7 поранених. Серед них діти.

Операційний центр служби екстреної медичної допомоги Словаччини повідомив, що направив карети швидкої до місця ДТП.

Точна кількість пасажирів наразі невідома. Серед них є діти. Щонайменше 9 людей отримали поранення. Проте вони при свідомості та переважно з травмами голови та кінцівок, – йдеться у повідомленні.

У поліції Словаччини також закликали дотримуватися вказівок правоохоронців. Поліцейські перебувають на місці й зорієнтують щодо маршруту об’їзду.

На місце ДТП прибули рятувальники та медики.

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