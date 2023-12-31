Чи будуть масово роздавати повістки на блокпостах – пояснення від коменданта Київської області

В комендатурі Київської області пояснили, чи будуть масово роздавати повістки на блокпостах і яка мета та цілі безпекових заходів.

З приводу проведення контрдиверсійних і безпекових заходів та появою блокпостів на Київщині з’явилося доволі багато чуток.

Сайт ТСН.ua вирішив розпитати про справжню мету цих заходів у підполковника Руслана Олійника, коменданта Київської області, передає НСН.

– З чим пов’язане посилення контрдиверсійних і безпекових заходів у Київській області та скільки вони триватимуть?

– Такі заходи на території області проводяться стабільно один-два рази на місяць.

Зараз контрдиверсійні та безпекові заходи будуть проведені за дорученням Руслана Кравченка, начальника КОВА, які погоджені з військовим командуванням.

Їх мета – виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи. Вони триватимуть від 28 грудня до 6 січня.

– Багато чуток, що шукатимуть саме тих, хто ухиляється від мобілізації. Чи так це насправді?

– Пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон. Заходи стосуються не лише мешканців Києва та Київської області. Зараз ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України. Тому в рамках фільтраційних заходів ми відпрацьовуємо оперативну інформацію, проводимо спільні заходи з Національною поліцією України, СБУ. В цих заходах немає якогось вузького ефекту, який ми хочемо отримати – це комплекс завдань із безпекових питань.

– Чи пов’язані ці заходи з посиленням мобілізації в регіоні?

– Ні. Всі заходи на Київщині планові. Нема жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Їх точно не було.

– Чи будуть на блокпостах видавати повістки?

– Лише за встановленим порядком.

Наприклад, якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки.

Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА.

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