Під завалами будинку у Дніпрі, в який влучила ракета ЗС РФ, може перебувати звільнена з полону героїня “Азовсталі”.

Про це повідомила її дочка Русана Бабкіна у Facebook 15 січня, передає НСН.

Дівчина розповіла, що у момент влучання ракети в будинку на Набережній Перемоги були її мама, сестра та бабуся. Русана зазначила, що о 15:07 розмовляла з мамою по телефону. Розмова тривала 2 хвилини та 5 секунд.

“Вихідний день, субота. Мама мала бути на службі ЗСУ, але залишилася вдома через ГРВІ. Сестра наводила лад у черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки…”, пише вона.

Русана уточнила, що вона знаходиться в Одесі. Її батько та мати з 24 лютого 2022 року пішли до тероборони, щоб захищати Маріуполь. Вони були на “Азовсталі” та залишили завод за наказом командування 17 травня.

Після цього бійці потрапили в російський полон. Мати дівчини звільнили під час “жіночого” обміну 17 жовтня, а батько досі перебуває у полоні.

Сестра Русани Бабкіної виїхала з Харкова 5 березня потягом до Дніпра, вона жила на мікрорайоні Олексіївка, який постійно обстрілювала армія Росії. Сама дівчина разом із бабусею 20 березня минулого року виїхала через Нову Ялту в Дніпро.

Станом на 12.50 16 січня кількість загиблих від ракетної атаки по житловій висотці у Дніпрі сягнула 40 осіб

Станом на ранок з місця прильоту ворожої ракети вивезли 7 400 тонн зруйнованих конструкцій будинку.

Зазначимо, що в житловий будинок у Дніпрі 14 січня могла влучити ракета Х-22, говорили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Саме в цей день ЗС РФ проводили масований ракетний обстріл України.

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