Розслідувачі встановили імена російських військових, причетних до атаки по багатоповерхівці у Дніпрі

OSINT-ком’юніті Molfar встановило особи російських військовиз, причетних до теракту по багатоповерхівці у Дніпрі. Вони ідентифікували тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском, а також тих, хто пов’язаних з авіаційним полком, але не належать до його складу.

Про це йдеться у розслідуванні Molfar, передає НСН.

Розслідувачі вказують, що, за інформацією голови територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, обстріл житлової багатоповерхівки скоїв 52 гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується у місті Шайківка.

Це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл торгового центру «Амстор» в місті Кременчук 27 червня 2022 року. Тоді The Guardian знайшли докази того, що це був спланований терористичний акт рф.

У Molfar ідентифікували всіх осіб, причетних до терористичного обстрілу житлової будівлі у Дніпрі. Вони опублікували імена командирів екіпажів, льотчиків, технічних співробітників і штабних працівників.

У список потрапили також просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні або резервні військові цього гвардійського полку.

За даними Molfar, командиром 52 гвардійського авіаполку є Олег Тимошин. Повний список 44 росіян можна переглянути за посиланням.

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Атака по багатоповерхівці у Дніпрі

В Офісі генерального прокурора повідомили, що, за попередньою інформацією, для цієї атаки росіяни використали ракету Х-22. Цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення.

Там наголосили, що цей тип ракет був застосований в Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ — 52 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Нагадуємо, вибухи в Дніпрі пролунали під час масованої російської атаки на Україну 14 січня. росіяни влучили в багатоквартирний будинок. Наразі тривають пошукові робити, вже відомо про 29 загиблих людей.

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