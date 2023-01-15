Дівчину з фото, від якого розриває серце і яке вже облетіло ЗМІ та соцмережі, вчора врятували у Дніпрі. Настя, так звуть дівчину, дивом вижила після влучання російської ракети у будинок, передає НСН.

Після удару ракети по багатоквартирному будинку у Дніпрі 14 січня, Настю у ліжку накрило дверима, розповідає вона в Instagram.

За її словами, частини кухні, ванни, коридору і комірчини – немає. Квартира практично зруйнована вщент. Про це свідчить і фото, на якому Настя сидить посеред ванної кімнати, засипаної бетонними стінами. У той час вона чекала рятувальників.

“Там прірва, і я бачу інші частину під’їзду, чужого під’їзду. Він зберігся, я майже ціла, незважаючи на рану на голові і голі обдерті ноги”, пише дніпрянка.

Настя жила з батьками. Наразі дівчина не знає, чи вижили її тато з мамою. Переконана, що на момент, коли стався вибух, вони знаходилися на кухні.

“Я не знаю де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, хотіла щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда (ймовірно, домашній улюбленець) вже нема. Він навряд вижив”, розповідає дівчина.

Настя наголошує, що не хотіла для себе такої “популярності”. Зараз вона лише хоче до батьків.

“Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон. Я стала популярною, хоча і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі?”, пише вона.

Трагедія, що сталася 14 січня – не єдина, яку Настя пережила за останній час. У вересні дівчина втратила свого коханого – Владислава із позивним “Фотік”. Чоловік захищав Україну на фронті.

“Я не жила, а існувала весь час, намагалась змиритися, що мого хороброго Влада, Фотіка для побратимів і Котика для мене більше немає…я відчувала, що він буде мене оберігати. Я не маю слів, в мене немає емоцій, я нічого не відчуваю крім великої порожнечі всередині”, ділиться Настя.

Наразі дівчина знаходиться у лікарні, адже отримала травми внаслідок “прильоту” ракети РФ у її дім. Кожен охочий може допомогти Насті зібрати кошти на нове житло за посиланням, адже квартири її родини більше немає.

Рятувальники другий день продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей.

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