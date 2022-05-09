Під час ворожого обстрілу Зеленодольської громади на Дніпропетровщині касетні снаряди рф впали у водосховище.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба громади, передає NNS.

“Під час обстрілів території громади одна із ракет вибухнула над Зеленодольським водосховищем, через що касетні снаряди потрапили під воду. До їх детонації може привести будь-яка взаємодія з ними”, йдеться у повідомленні.

Рибалок закликали уникати виходу на воду та не використовувати риболовні сітки.

Раніше повідомлялося, що росія застосовує заборонені касетні боєприпаси в житлових районах України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала.

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