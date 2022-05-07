Дві тіктокерши з Дніпра в прямому ефірі ображали Україну і українців – ВІДЕО

Дві тіктокерши з Дніпра (у всякому разі, саме це місто вказане у профілі) в прямому ефірі ображали Україну і українців, передає NNS, посилаючись на Дніпро оперативний.

Дві дівчини, імовірно вирішили зловити ‘хайп’. Вони у прямому ефірі ображати країну, в якій живуть, і своїх співвітчизників.

Включивши стрім в соціальній мережі TikTok дві мешканки Дніпра (так написано в профілі) почали ображати Україну та українців, чим ніж на свій ефірі потягнули значну кількість обуреної аудиторії. Пізніше до них приєднався ще один любитель’ руського світу’.

Під час ефіру дівчата стверджували, що ‘росія топ’, ‘росія найкраща’, а ‘українці сосіть х*й’.

Отримавши відповідь від українок, які були в шоці від подібного нахабства, дамочки заявили, що ‘в Україні одні хв*йди е*аные, щоб вони здохли ш*лави тупорилі’.

Сподіватися, що даний ролик потрапить у відповідні органи і дівчата будуть притягнуті до відповідальності.

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