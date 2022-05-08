Знайдено тіло з кулоном 13-річної дівчинки, яку розшукували після розстрілу колони авто під Харковом

13-річну дівчинку, яку розшукували рідні і волонтери після розстрілу колони авто під Харковом, вірогідно, знайшли мертвою. Ідентифікувати тіло наразі не є можливим, але знайдено кулон з іменем, про який говорили рідні… Про це повідомляє начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає NNS.

Згідно з інформацією, наданою Болвіним, 4 травня 2022 року до поліції надійшла інформація про втрату зв’язку із людьми, що рухалися колонною з 15 авто поблизу Старого Салтова у напрямку Харкова, з метою виїхати на територію підконтрольну ЗСУ. Через бойові дії дістатися місця руху колони не було можливим. Місце знаходження колони було встановлено лише 6 травня.

Прибувши на місце, слідчі виявили 6 автівок із отворами від куль та уламків. В автомобілях знайдено 4 трупи, попередньо – це учасники евакуаційної колони. Наразі ідентифікувати всі трупи не є можливим через їх стан.

Слідчими проведено всі необхідні слідчі дії із фіксацією кожної деталі.

Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережи – Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона знаходилась, знайдені залишки трупу та кулон, на який зсилаються рідні, – написав Сергій Болвінов.

Він також повідомив, що у 300 метрах від колони виявлено розбитий ворожий танк, а в 150-ти метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілі трупи з залишками військової форми рф.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Переконаний, що військові злочинці будуть покарані, – написав начальник Слідчого управління поліції Харківщини.

Нагадаємо, мама Софії і шестимісячна сестричка отримали поранення під час обстрілу. Вони у лікарні. Повідомлялося, що мама у важкому стані. Софію сподівалися знайти в одній із лікарень, але на жаль…

Після обстрілу автоколони під Харковом зникла 13-річна дівчинка, її 6-місячна сестра і мама поранені

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