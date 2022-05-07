Після обстрілу автоколони під Харковом зникла 13-річна дівчинка, її 6-місячна сестра і мама поранені

Після обстрілу автоколони під Харковом зникла 13-річна дівчинка, її 6-місячна сестричка і мама отримали важкі поранення. Про це повідомляють у пошуково-рятувальному загоні Мілена, передає NNS.

Після обстрілу російськими військами колони машин із мирними жителями біля окупованого селища Старий Салтів Харківської області зникла 13-річна Софія Раєцька.

Колона рухалася із окупованого Вовчанська. Її обстріляли між Верхнім та Старим Салтовом. Окрім Софії у машині перебували мама Катерина Раєцька та шестимісячна сестра Варвара.

Жінку та дитину забрали до лікарні Вовчанська. За інформацією волонтерів, Катерина Раєцька зазнала тяжких поранень. За непідтвердженими даними, дівчинку могли забрати до однієї з лікарень Харкова чи Чугуєва. Софію можна впізнати за кулоном з ім’ям, яке вона носила на шиї.

Усіх, хто знає щось про зниклу дитину, просять зателефонувати тітці дівчинки Олені Салашник за телефоном 0635201140 або 0995306350.

ЗМІ повідомляють, що люди намагалися залишити окупований населений пункт на кількох десятках машин. Через обстріл частина переселенців загинула, а ще деякі люди отримали поранення. Точна їхня кількість поки що невідома.

Зникнення дівчинки також підтвердили у прес-центрі Офісу генпрокурора:

«4 травня колона приватних авто, які виїхали з міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області в смт Старий Салтів, були піддані обстрілу. В результаті чого 6-місячна дитина, що знаходився в однієї з машин, отримала поранення, місцезнаходження іншої 13-річної дівчинки поки не відомо», – йдеться у повідомленні.

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