На Дніпропетровщині перекриють трасу. На який строк і в чому причина?

Відсьогодні, 3 серпня, на Дніпропетровщині перекриють трасу. Опубліковано схему тимчасового об’їзду.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

Дорожники розпочинають ремонт мосту через річку Базавлук. Зазначається, що рух мостом буде заборонено. Об’їзний шлях спрямовано через місто Дніпро. Орієнтовний термін дії обмежень 45 діб.

З 3 серпня на автошляху Т–04–32 Божедарівка – Малософіївка – Нікополь км. 53 + 688 (с. Миколаївка, Криворізький район) розпочинаються роботи з ремонту моста через р. Базавлук, йдеться у повідомленні.

Схема об’їзду погоджена національною поліцією, встановлено відповідні дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними під час планування маршрутів.

Будь ласка врахуйте дану інформацію під час планування маршрутів та звертайте увагу на інформаційні знаки, додали у Службі відновлення.

На Дніпропетровщині перекриють трасу на 45 діб. Схема об’їзду

Раніше ми повідомляли, що з 1 серпня іспити на водійські права здаються за новими правилами.

Відтепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

Необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, — два роки.

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення

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