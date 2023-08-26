Окупанти обстріляли Херсон – є поранені

Російські окупанти 26 серпня обстріляли Херсон, поцілили по лікарні. Внаслідок ворожої атак є поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізували з контузією та пораненнями ноги. Ще одна постраждала — 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.

За даними ОВА, вдень окупанти поцілили по лікарні Херсона. Пошкоджено будівлю госпіталю, вибито двері та 17 вікон.

Обстріли Херсонщини

За минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню «Град», безпілотників та авіації. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, об’єкт критичної інфраструктури, будівлю навчального закладу, територію птахофабрики в Херсонському районі.

Також росіяни влучили в будівлю магазину й територію фермерського господарства в Бериславському районі, підприємство та будівлю спортзалу в Херсоні. Унаслідок обстрілу Ольгівки численних опіків зазнала 83-річна жінка, вона померла в лікарні.

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