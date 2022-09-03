На виставці боєприпасів у Чернігові стався вибух, серед поранених – діти

Внаслідок вибуху ручного протитанкового гранатомета на виставці боєприпасів у Чернігові отримали поранення діти і дорослі. Одна дитина – у реанімації.
Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВ В’ячеслава Чауса.
“Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали”,написав він.
Зокрема, за його словами, 2-річний хлопчик перебуває в тяжкому стані.
“Наразі триває обстеження місця подій та з’ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані”,додав Чаус.
За даними Суспільного, двом іншим травмованим дітям – 10 та 12 років.
“РПГ тримав і натискав на курок, (внаслідок чого зброя і спрацювала), 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації”,йдеться в повідомленні.
Крім того, як пише видання, окрім дітей, травмувалися й 3 дорослих. Вони звернулися за медичною допомогою до лікарів. Є поранення і контузії.
Пізніше Суспільне повідомило про четверту травмовану дитину – 7-річного хлопчика. В нього поранена рука.
Фото: Суспільне Чернігів