На виставці боєприпасів у Чернігові стався вибух, серед поранених – діти

Внаслідок вибуху ручного протитанкового гранатомета на виставці боєприпасів у Чернігові отримали поранення діти і дорослі. Одна дитина – у реанімації.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВ В’ячеслава Чауса.

“Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали”, написав він.

Зокрема, за його словами, 2-річний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

“Наразі триває обстеження місця подій та з’ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані”, додав Чаус.

За даними Суспільного, двом іншим травмованим дітям – 10 та 12 років.

“РПГ тримав і натискав на курок, (внаслідок чого зброя і спрацювала), 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації”, йдеться в повідомленні.

Крім того, як пише видання, окрім дітей, травмувалися й 3 дорослих. Вони звернулися за медичною допомогою до лікарів. Є поранення і контузії.

Пізніше Суспільне повідомило про четверту травмовану дитину – 7-річного хлопчика. В нього поранена рука.

Фото: Суспільне Чернігів