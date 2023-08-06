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Тег:
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На Одещині загинув 10-річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту (фото)

Журналіст
На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту 2
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На Одещині у селі Фонтанка внаслідок зсуву ґрунту загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію області та ДСНС.

Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину, йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомили в ДСНС, дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. Хлопчик помер до приїзду «швидкої» та рятувальників.

На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту 5

На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту 4

Триває розбір порід зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає. На місці працюють рятувальники, поліція і медики.

На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту 1

На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту

Встановлюються всі обставини події.

Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії!, наголосили в ДСНС.

На Одещині загинув 10 річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту 3

Раніше ми писали, що у Грузії загинула українка внаслідок зсуву ґрунту.

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