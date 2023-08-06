На Одещині загинув 10-річний хлопчик внаслідок зсуву ґрунту (фото)

На Одещині у селі Фонтанка внаслідок зсуву ґрунту загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє НСН з посиланням на поліцію області та ДСНС.

Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину, йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомили в ДСНС, дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. Хлопчик помер до приїзду «швидкої» та рятувальників.

Триває розбір порід зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає. На місці працюють рятувальники, поліція і медики.

Встановлюються всі обставини події.

Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії!, наголосили в ДСНС.

Раніше ми писали, що у Грузії загинула українка внаслідок зсуву ґрунту.

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