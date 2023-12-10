Шокуючі кадри: на Львівщині у гуртожитку училища старошкокурсники жорстоко побили першокурсників

На Львівщині у гуртожитку училища старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Після того, як відео інциденту потрапило в соцмережі, на нього відреагувала поліція.

На опублікованих кадрах видно, як молодики по черзі надягали боксерські рукавиці й щодуху били зовсім юних на вигляд хлопців у грудну клітку, ділянку серця та в голову.

Як передає НСН, місцеве видання Золочів.нет повідомляє, що інцидент трапився в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне Золочівського району Львівщини.

Студенти старших курсів влаштували своїм молодшим колегам так звану «посвяту» під час якої били їх. На відео видно, як старшокурсники у боксерських рукавичках з усієї сили завдають ударів кільком молодшим хлопцям – спершу у груди, а потім у голову. Від болю першокурсники присідають.

За цим «дійством» спостерігало багато людей – як хлопців, так і дівчат – та ніхто не зробив навіть зауваження.

Директорка закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню сказала, що «не може зрозуміти такої жорстокості дітей». Вона додала, що після того, як побачила відео, повідомила поліцію, тепер справою мають займатися правоохоронці. Побиття відбулося пізно ввечері, коли студенти вже мали спати.

Начальник сектору дізнання Золочівського РВП Віталій Гудима повідомив, що наразі проводяться первинні слідчі дії – опитування учасників інциденту, встановлення обставин події, тому більше інформації поки не розголошується.

Коментатори в мережі також обурені побиттям першокурсників. Вони назвали інцидент «дідівщиною».

На Львівщині у гуртожитку училища старошкокурсники жорстоко побили першокурсників. Відео

Червоненське ВПУ розташоване у селі Червоне за 6 км від Золочева. В училищі відбувається навчання за шістьма напрямками: перукар, кравець, тракторист (слюсар), електрозварник (коваль, водій категорій B і C), пекар-кондитер.

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