Навесні на Дніпропетровщині зрівняли з землею тисячолітню могилу. Йдеться про курган в Підгородному біля Дніпра. В народі він мав назву “Белюхова могила”.

Кургану не пощастило опинитися на території 5-зіркового готельного комплексу “SunRay”. Мешканці Підгородного вважають його керівництво зацікавленим у знесенні пам’ятки. Мовляв, комплекс розширив свої території й захопив могилу, яка опинилася посеред парковки, пишуть Тексти, передає НСН.

Крім парковки, тут ще є тенісні корти, майданчик для вертольотів, басейн на 50 м. Добове перебування в котеджі з двома спальнями у вихідний коштує 14 200 грн, у котеджі на три спальні — 20 000 грн. Місцеві кажуть, колись тут відпочивав Віктор Янукович.

У готелі журналістам не змогли пояснити, чи дійсно місце кургану розташоване на території комплексу: «не володіємо такою інформацією».

Готель зареєстровано на Олександра Гузенка. Його називають одним з найбагатших мешканців Дніпропетровщини. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від “Партії Шарія”.

Активісти, які стали на захист кургану, кажуть, що ще у 2021-2022 роках в охоронній зоні об’єкту здійснювали без дозволів роботи — могилу впритул обнесли бордюром, біля її підніжжя посадили дерева, провели комунікації, поставили освітлення.

«Навколо курганів є охоронна зона, бо ми не знаємо, яким він був тисячу років тому. Доволі часто в полях кургана є ще поховання, різні знахідки», пояснює важливість ділянки навколо кургану історик, колишній завідувач лабораторією археології Дніпропетровського національного університету Віктор Векленко.

У березні цього року до пам’ятки приїхала техніка та археологи. Екскаватор почав знімати насип, науковці шукали знахідки. Під час розкопок у скіфському кургані виявили шість поховань. Найбільша їх кількість представлена ямною культурою. Це ІІІ тис. до н. е. Знахідки з об’єкта — переважно горщики — передали до Дніпровського історичного музею ім. Яворницького.

“Белюхова могила” — не Белюхова могила

Дослідник курганів і засновник громадського руху “Хранителі курганів” Олександр Кликавка каже, що розкопки самого кургану 6068 теж розпочалися без дозволів. Документи з’явилися заднім числом завдяки тиску громадськості.

Археологічні роботи відбувалися під керівництвом начальника Дніпровської експедиції “Охоронної археологічної служби України” Інституту археології НАНУ Дмитра Тесленка. Археолог каже: курган був в аварійному стані, інформацію з нього потрібно було рятувати.

«Аварійний стан кургану — якщо він перебуває в неприродньому для нього середовищі. Біля кургану 6068 не дотрималися збереження охоронної зони. За нинішнім законодавством вона становить 100 м. Там усе це було закладено бруківкою, — нагадує про бруківку, яка невідомо звідки взялася, заступниця начальника “Дніпровської археологічної експедиції” Ірина Шабельникова. — По-друге, на самому насипі, ще з XVIII ст. було влаштовано смітники. Курган заріс деревами, які руйнують корінням поховання».

Історик Віктор Векленко каже, що його занепокоїв спосіб дослідження кургану. Мовляв, ґрунт вичерпували екскаватором. Так могли “винести” не одне поховання. Виконавці розкопок заперечують ці закиди, мовляв, команда має сучасну техніку та відповідні кваліфікації.

Після закінчення розкопок науковці також заявили, що “Белюхова могила” — не Белюхова могила.

«Белюхова могила розташована в зовсім іншому місці. Тим паче, її вже там немає. На її місці зараз дачні будинки, — пояснює Ірина Шабельникова. — Але в людей з Підгородного є міф, що курган 6068 — могила козака Белюха. Ось вони й вирішили, що ми руйнуємо їхнє сакральне місце, якому вони поклоняються. Археологічні розкопки — не руйнування. У нас є відповідні кваліфікації, наукові роботи. Все було узгоджено з державою. Але громадськість абсолютно не розуміється на процедурі розкопок. Тим паче, люди зараз агресивні. Вони перенесли свій гнів, який накопичили за час війни, на нас. Ми просто потрапили їм під гарячу руку».

Віктор Векленко погоджується, що курган 6068 — не могила курінного отамана Низового війська запорозького Матвія Белюха. Однак вважає, що це не привід нищити курган.

«Справжня Белюхова могила розташована трохи далі, на території дачного селища. Але будь-який курган цінний тим, що в ньому є інформація. Наприклад, про поховальний обряд. Його слід досліджувати спокійно й поетапно все фіксувати. Кургани досліджувати треба, але не хватопеком. А у нас виходить як? Планують якесь будівництво й біжать копати», каже археолог.

Отже, на думку археологів, курган 6068 слід було терміново рятувати. Тим паче, ямна культура зараз в епіцентрі інтересів археологів по всій Європі, вважає Дмитро Тесленко. Противники знесення кургану мають свої версії розкопок.

«Моя версія — власнику готелю потрібна була земля для ландшафтного дизайну, десь газони підсипати. А це понад 1 тис. м куб. якісного ґрунту, який зараз дорогий (“камаз” на 18 м³ коштує близько 12 тис. грн — авт.). Другий варіант: центр охорони пам’яток чи археологи вказали на порушення, які були допущенні під час будівництва. А це порушення законів про охорону культурної спадщини і про охорону археологічної спадщини. Щоб зачистити сліди порушень, вирішили докопати курган під виглядом розкопок. Немає кургану, немає проблем», каже Олександр Кликавка.

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