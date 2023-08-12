Капітан поліції Іван Іщенко загинув внаслідок російського удару по Оріхову

Капітан поліції Іван Іщенко загинув внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Оріхову вранці 12 серпня.

Сьогодні, 12 серпня, поліцейські втратили свого колегу та побратима. Внаслідок обстрілу міста Оріхів армією РФ загинув капітан поліції Іван Іщенко – начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Розівка) відділення поліції № 2 Пологівського РВП.

Про це повідомляє НСН із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 31-річний поліцейський 6 років присвятив службі в підрозділах превентивної діяльності.

З початку широкомасштабного вторгнення російських військ він вийшов з тимчасово окупованої території та продовжив нести службу. Російський авіаудар обірвав життя правоохоронця.

“Колеги знали Івана як добру та порядну людину, відповідального працівника та надійного товариша. Осиротілими залишились дружина та маленька дитина правоохоронця”, йдеться у повідомленні.

Як ми повідомляли раніше, 12 серпня вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову у Запорізькій області. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції.

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