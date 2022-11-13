Після деокупації Херсона в мережі публікують фотопідтвердження цинічного мародерства “другої армії світу” – російські солдати обкрадали квартири мешканців Херсонщини, забираючи всі цінні речі та залишаючи по собі безлад.

Фото публікують у соцмережах, повідомляє NNS.

“Ось як виглядають квартири та будинки після деокупації в Херсонській області… Рашисти виносили все цінне, типові мародери. Армія мародерів та вбивць”, – йдеться в одному із повідомлень.

На знімках видно відкриті ящики та шафки, розбитий посуд, купи речей, що валяються, сміття, бруд, недопалки та Z-написи, які залишили після себе рашисти.

Джерело: «Апостроф»