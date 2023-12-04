Джарилгач знову став островом. Шторм на Чорному морі зруйнував насип окупантів, який з’єднував острів з тимчасово окупованою материковою частиною Херсонщини.

Як передає НСН, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на супутникові знімки від 30 листопада.

Через шторм на території острова утворилися три промоїни: у районі перешийка, там, де окупанти створили насип, а також на відстані 2,1 км та 17,5 км від перешийка.

Нагадаємо, що ще навесні 2022 року окупаційні війська засипали Лазурненську промоїну, щоб безперешкодно потрапляти на Джарилгач. Там вони вирішили облаштувати полігон.

Така ізоляція Джарилгацької затоки від моря завдавала негативних наслідків для екосистеми, наголосили в Міндовкілля.

У міністерстві пояснили, що Джарилгацька затока з островом — це одне з 22 найбільш важливих та унікальних водно-болотних угідь планети, що охороняються Рамсарською конвенцією. Тут живуть унікальні види дельфінів — білобочка й афаліна.

Улітку на Джарилгачі близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищив 16 кілометрів площі острова. Фахівці кажуть, що могла постраждати більша частина унікальної екосистеми.

Що ще відомо про окупований острів Джарилгач

З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Забезпечити його збереження адміністрація національного парку не може.

На сайті парку, який не оновлюється з лютого 2022 року, зазначається, що на острові представлений 21 вид рослин, які занесені до Червоної книги України. Фауна парку налічує 352 види комах, 57 видів риб, 250 видів птахів та 30 видів ссавців.

У червні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти облаштували на Джарилгачі полігон і проводять там підготовку мобілізованих, зокрема, зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Перед цим у травні в Генштабі розповіли, що росіяни з’єднали острів із тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

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