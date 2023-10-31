Окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус на Херсонщині

У вівторок, 31 жовтня, російські терористи вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус у Херсонській області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає НСН.

Російський FPV-дрон вдарив по евакуаційному автобусу, який допомагав мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини виїхати у більш безпечні населені пункти.

Попередньо відомо, що постраждало 2 людей, їм надано допомогу. Життю загрози нема.

“Терористи ще раз довели, що їх мета саме терор мирних людей!”, наголошують Сили оборони.

Ситуація на Херсонщині

Вдень 31 жовтня російські окупанти обстріляли автобазу в Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє працівників. В одного з постраждалих чоловіків — 34-річного водія — поранення ніг. А у 58-річного двірника травмована голова. Обидва потерпілі перебувають у лікарні.

Крім того, ущент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше пів десятка транспортних засобів.

У міській військовій адміністрації Херсона зазначали, що окупанти відкрили масований вогонь по Центральному району міста після 11:00. Перед цим російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона: там окупанти поцілили в цивільну автівку, загинув її власник.

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