Чи відновить роботу Чорнобаївська птахофабрика, через зупинку якої подорожчали яйця

Чорнобаївська птахофабрика в Херсонській області була деокупована під час звільнення частини Херсонщини, але туди досі не допускають представників компанії-власника.

Висновки про те, чи можна буде відновити роботу підприємства, будуть зроблені тільки після перевірки території та з’ясування масштабів руйнувань.

Як передає NNS, про це розповіли у компанії “Укрлендфармінг” (якій належить фабрика) в коментарі OBOZREVATEL.

Багато українців помітили суттєве зростання цін на яйця в останні місяці (від 70 грн/десяток та вище). Однією з причин подорожчання стала саме зупинка Чорнобаївської птахофабрики, яка є найбільшою у Європі.

Як зазначили в “Укрлендфармінг”, на фабриці вимерло 4 мільйони курей, але їх неможливо було утилізувати, тому досі невідомо, в якому стані все перебуває через розкладання трупів птахів. Кури загинули через те, що окупанти вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення автоматизованої системи годівлі.

“Ще на початку весни на Чорнобаївській птахофабриці вимерло 4 мільйони курей – дорослих та молодняк. Їх неможливо було утилізувати, незрозуміло в якому стані там все, розкладаються ці трупи. Ніхто не знає, що там відбувається. Зараз територія звільнена, але доступу туди ще немає. Там відбувається розмінування, розчистка території, тобто що там наразі поки незрозуміло”, розповіли в “Укрлендфармінгу”.

Чи зможе Чорнобаївська птахофабрика відновити роботу

У компанії пояснили: в першу чергу треба зрозуміти, що відбувається на цьому підприємстві. Тобто висновки можна буде робити після того, як українські сапери перевірять територію та будуть з’ясовані масштаби руйнувань.

“От як тільки буде туди доступ, коли колеги із ЗСУ зачистять територію, коли сапери подивляться все там і розмінують, то можна буде оцінити, що там взагалі відбулося. Тобто, що там залишилося взагалі, бо досі ніхто цього не знає. Загалом, все погано, бо це було найбільше й найсучасніше в Україні й не тільки в Україні підприємство. Це була гордість не тільки компанії, але й України загалом”, додали в компанії.

Що з іншими підприємствами на Херсонщині

Як розповів Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, через відсутність електропостачання підприємства просто не можуть працювати. Також через це в обмеженому режимі працюють магазини в деокупованому Херсоні.

“Чорнобаївська птахофабрика давно не працює, вона ще не може відновити свою роботу, це по-перше. По-друге, треба розуміти, що в Херсоні абсолютно немає електропостачання з 6 листопада, і будь-які підприємства працювати не можуть. Так і магазини, вони працюють, але в дуже обмеженому режимі. Будь-яке підприємство залежить від електропостачання, а воно просто відсутнє наразі”, підсумував Хлань.

Джерело: Обозреватель