Чому обміліло Київське водосховище – в Укргідроенерго дали пояснення

В Укргідроенерго розповіли, чому обміліло Київське водосховище і який наразі рівень води у Дніпрі біля Києва.

Спрацювання води із водосховищ Дніпра пов’язане із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії. Тому відмітки по всім водосховищам нижчі, ніж були минулого року у цей період.

Про це заявив гендиректор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону Єдині новини, передає НСН.

«Це необхідність. Енергоатом намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на 9 енергоблоках. Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією», сказав Сирота.

Сирота додав, що через спекотне літо спостерігається понаднормове споживання електроенергії.

Крім того очільник Укргідроенерго наголосив, що компанія подала аварійну заявку, щоб не спрацьовувати воду у Київському водосховищі, а накопичувати її.

Говорячи про ситуацію після підриву окупантами Каховської ГЕС, Сирота розповів, що у Каховському водосховищі був великий потенціал:

«Ми могли спрацьовувати до 5 метрів води, порівняно з тим, що в Київському ми можемо спрацьовувати лише на метр».

Також він сказав, що Каховське водосховище покривало всі потреби у воді аграрного та промислового комплексу, і наслідки нестачі води будуть помітні навесні наступного року.

Рівень води в Дніпрі в районі Києва наразі становить сьогодні 438 сантиметри, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.

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