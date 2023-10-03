Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці на Херсонщині – є загиблі і травмовані

Вдень 3 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці на Херсонщині. Внаслідок обстрілу є загиблий і травмовані мирні жителі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна та Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище у передмісті Херсона. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами.

Поцілили у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами, йдеться у повідомленні прокуратури.

Попередньо через російську атаку по селищу загинула одна цивільна особа. Травмовано ще чотирьох місцевих мешканців.

Прокудін уточнив, що смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару був у гаражі.

Також унаслідок обстрілу травмовані троє жінок віком 48, 28 та 65 років та 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Крім того, окупанти обстріляли Білозерську громаду. Осколкові поранення отримало двоє людей – чоловік і жінка.

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