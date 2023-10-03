На Херсонщині окупанти вбили жінку, яка захищала своє майно – ЦНС

На Херсонщині окупанти масово викрадають автівки для можливої втечі з захоплених населених пунктів. Днями загарбники вбили жінку в селі Ольгине, яка намагалася завадити мародерству.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначили, що місцеве підпілля зафіксувало викрадення машин у Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших населених пунктах.

У Центрі пояснили, що окупанти перебувають у паніці через успішні дії Сил оборони України, тож серед рядового складу військ країни-агресора рф все частіше обговорюються плани щодо втечі з тимчасово окупованих міст і сел.

“Відтак останнім часом фіксується все більше випадків викрадення особистих автівок місцевого населення та мародерства. У випадках, коли місцеві намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по ним вогонь. Днями була вбита жінка в селі Ольгине”, повідомили в ЦНС 2 жовтня.

У Центрі додали, що мають списки військових рф, які мародерять на окупованих територіях, і пообіцяли, що кожен окупант отримає те, що заслужив.

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