ВІДЕО МОМЕНТУ: Російська співачка вирушила до кобзона разом з 25 окупантами після прильоту HIMARS

Російська співачка вирушила до кобзона разом з 25 окупантами після прильоту HIMARS в захопленому ворогом Старобешевому Донецької області, де саме проходив святковий концерт. З’явилося відео моменту удару, передає НСН.

За інформацією самих рашистів, там проходив урочистий концерт на честь нагородження 810 бригади морської піхоти росії. На захід приїхала російська співачка та акторка Поліна Менших, яка вирушила після прильоту HIMARS підспівувати Кобзону.

Всього в результаті удару було ліквідовано близько 25 військових росії та їх посібників.

У російських пропагандистських ЗМІ вже підтвердили смерть Поліни Менших під час виступу у так званій «ДНР». Зазначається, що їй було 40 років і що вона приїхала з концертом до Старобешового до російських військових на день ракетних військ та артилерії бройних сил росії.

Одним хаймарсом розбили машини волонтерів, другим – гримерку з артистами і сцену, – написав політтехнолог з Єкатеринбурга Платон Маматов, який поїхав добровольцем війну вбивати українці

Російська співачка вирушила до кобзона разом з 25 окупантами: відео

Про удар по Старобешевому, який став помстою за російський удар по нашій 28-й бригаді, детальніше ми писали ТУТ.

Раніше повідомлялося про ліквідацію на війні в Україні 44-річного звукорежисера серіалу «Реальні пацани» Валентина Ушакова. Він вирушив на фронт добровольцем вбивати українців у вересні 2023 року, а вже у жовтні ЗСУ його “демобілізували”.

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