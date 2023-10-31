HIMARS знищив колону мобілізованих з Чувашії. Мова може йти про цілий батальйон російських окупантів. Відповідні відео публікують у мережі, передає НСН.

Сили оборони України ракетами розгромили колону з особовим складом російського батальйону, де служать переважно мобілізовані з Чувашії. Про це повідомили Чуваські медіа.

В неділю, під час підготовки до переміщення 1-й батальйон 1251-го мотострілецького полку ЗС РФ потрапив під обстріл ракетами HIMARS. Колону з особовим складом окупантів фактично знищили.

Місцевий ТГ-канал “Сердита Чувашія” повідомляє, що в колоні близько 120 вбитих та поранених. Згоріли 10 російських машин.

Також уточнюється інформація щодо батальйону “Атал”, який, ймовірно, майже повністю знищений Силами оборони України.

Під удар потрапила колона з 10 автомобілів, які везли батальйон мобілізованих з Чувашії на війну в Україну, свідчить відео. На кадрах після прильоту ракет видно повністю вигорілі уламки.

Місцева влада Чувашії при цьому закликає мовчати і погрожує тим, хто поширює дану інформацію покаранням.

В деталях подій з чувашами розібрався Фокус.

Інформація про надзвичайну подію з мобілізованими чувашами оприлюднили у місцевому неурядовому Telegram-каналі. В дописі вказано, що удар стався 29 жовтня. Автор стверджує, що відбувся приліт ракет РСЗВ HIMARS по колоні КАМАЗів та УАЗів, забитих громадянами РФ, які їхали воювати проти українців.

Наразі офіційних даних щодо кількості загиблих немає, ідеться у дописі. Однак за попередніми оцінками родичів, могли загинути або отримали поранення 120 осіб. Також вказують, що начебто згоріло 10 машин і “батальйон Атӑл повністю знищено”.

На відео з місця подій видно, як вночі на узбіччі дороги палають автівки. На інших відео — ті ж машини, але вже після пожежі. Є кадри з уламками вантажівок та залишками номерів.

HIMARS знищив колону мобілізованих з Чувашії: відео

Представники військової влади Чувашії заперечують неприємний інцидент з мобілізованими. Зокрема, головний військовий комісар Бахтийор Холіков запевняє, що нічого не знає про подію, а хто про неї щось буде розповідати, того покарають.

Тим часом у мережі поширили фрагмент списків поранених і убитих з 1 батальйону 1251 мотострілецького полку ЗС РФ. Згідно з цими списками, є близько 40 поранених та 19 загиблих. Поранених, які отримали осколкові травми, доправлені у госпіталі Джанкою та Севастополя.

Також у мережі опублікували кадри мобілізованих з чуваського батальйону перед відправкою на війну в Україну. На відео видно, як громадяни РФ тішаться майбутній участі у бойових діях. При цьому відстань до України — близько 1 тис. км.

Наразі немає офіційного підтвердження ЗСУ щодо удару HIMARS по колоні мобілізованих з Чувашії.

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