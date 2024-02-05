Росіяни гатять по Херсону 5 лютого: вже четверо загиблих, є поранені (відео)

Росіяни нещадно гатять по Херсону 5 лютого. Повідомляють про чотирьох загиблих людей, передає НСН.

Рятувальники гасять автомобіль, який потрапив під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня. На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося. Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована, – написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко о 13:34 і оприлюднив відео

Інформацію про обстріл автомобіля підтвердили в ОВА.

У центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків, – йдеться у повідомленні начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Він теж оприлюднив моторошне відео.

За його словами також через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

Згодом через артилерійський удар по центру Херсона травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

У прокуратурі додали, що, за даними слідства, 5 лютого ворог вкотре здійснив артилерійський обстріл Херсона.

Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей.

Унаслідок російського обстрілу Херсона, який стався після 12:00, загинуло ще двоє людей.

Жінка 66-років, яка в момент атаки перебувала на подвірʼї, а також від отриманих поранень у лікарні помер чоловік.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих людей та 24-річного пораненого.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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