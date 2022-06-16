Подоляк приїхав на передові позиції на Херсонщині і розповів, як «правильно закінчити війну»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк приїхав на передові позиції на Херсонщині і розповів, як Україна має правильно закінчити війну з росією.

Михайло Подоляк записав відео на фоні розбитого загарбниками села у Херсонській області, розміщеного буквально за три кілометри від тимчасово окупованої території. Він поспілкувався з начальником ОК «Південь» та іншими військовослужбовцями, передає NNS.

Попри нерівні сили в плані далекобійної артилерії ЗСУ вдається на цьому напрямку фронту тиснути противника. Військові дуже чекають на зброю, аби швидше визволяти рідну землю.

Михайло Подоляк запевнив, що Україна обов’язково звільнить Херсонщину, а також Запорізьку область і інші території, захоплені росіянами. Також він розповів, що означає «правильно завершити війну».

З росією не можна буде домовлятися. Вона зайшла сюди не для того, аби щось змінювати. Вона прийшла, аби знищити ВСЕ. В цьому і є сутність руського міру. Вони не дадуть нам жити спокійно, якщо ми неправильно завершимо війну. А правильно завершити війну – це означає вигнати усіх російських загарбників з території України. Інакше вони будуть повертатися і робити з нами ось це все знову і знову, – сказав радник голови Офісу президента України.

Детальніше дивіться у відео: