Росія перекинула до північного кордону України велику групу снайперів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН. Йдеться про кордон на території Сумської області.

Для чого Росія перекинула до північного кордону України снайперів

Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах.

Таким чином російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини.

Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані, – зазначають у ЦНС

Тут нагадують, що раніше окупанти перекинули спецпідрозділи ГРУ у Брянську й Курську область для боротьби з російськими партизанами. Зокрема до Тьоткіно (Курська область) до Суземки (Брянська область), перекинуті 50 військовослужбовців спецпідрозділів ГРУ для боротьби з партизанами.

Нагадаємо, що у Сумській області проведуть евакуацію жителів прикордоння.

А раніше ми писали, що у ДПСУ розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю

Також додамо, що північний кордон України з Білоруссю зміцнили ще сильніше. Йдеться про Житомирський, Рівненський та Волинський напрями. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він показав відповідне відео сьогодні.