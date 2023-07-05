У ДПСУ розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю

У Держприкордонслужбі розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю. Інженерне укріплення кордону триває за всією протяжністю – від Волинської області до Чернігівської.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі hromadske, передає НСН.

За його словами, укріплення містить різні елементи, які можуть відрізнятися на різних ділянках місцевості. Зокрема це протитранспортні рови, насипи, різного ступеня паркани, колючий дріт, завали тощо.

«Роботи з облаштування кордону виконуються як силами Державної прикордонної служби України, так і в тісній співпраці з обласними та місцевими органами влади. Окрім цього, разом із підрозділами ЗСУ проводиться мінування на найбільш загрозливих напрямках», сказав Демченко.

Нагадаємо, 30 червня Ставка верховного головнокомандувача доручила головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному та командувачу «Півночі» Сергію Наєву посилити північний напрямок.

Огорожі на кордоні з Білоруссю

2016 року Латвія вирішила збудувати на кордоні з Білоруссю паркан, щоб убезпечити себе від людей, які незаконно перетинають кордон. Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

Першу чергу будівництва огорожі протяжністю 85,9 км планують завершити до початку осені 2023 року, а другу (63,9 км) і третю чергу (16,7 км) — до кінця 2024-го. Паралельно з будівництвом паркану розпочали підготовку до його оснащення сучасними технологіями.

У серпні 2022 року паркан на кордоні з Білоруссю збудувала Литва. На ділянках протяжністю 552 кілометри встановили фізичний бар’єр — огорожу та колючо-різальний дріт. А ось Польща завершила будівництво фізичного захисного бар’єра у жовтні 2022 року.

А в червні 2023 року Польща добудувала електронний бар’єр, розташований на кордоні з Білоруссю. Він оснащений тисячами камер та іншою технікою, яка має не допустити незаконний перетин кордону.

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