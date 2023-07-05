Навіщо росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС – пояснили у Міноборони

У Міноборони пояснили, навіщо росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС. Роз’яснення оприлюднила у своєму Телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН.

За словами Маляр, росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС. Тут варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі, – наголосила заступниця міністра

За інформацією Маляр, з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС

Навіщо росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення – для рф є інструментом досягнення воєнних цілей, – акцентувала заступник міністра оборони

Навіщо росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС: скрін допису Маляр

Ще новини України: Навіщо окупанти виводять людей з ЗАЕС та лякають “терактом” – провокація чи реальна загроза