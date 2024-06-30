Перші хвилини після удару по «Новій пошті» у Харкові – що відомо про наслідки (фото, відео)

Окупанти вдень 30 червня завдали удару по «Новій пошті» у Харкові. На центральну частину міста скинули 500-кілограмову бомбу. Пропагандисти брешуть про удар по базі «Кракен». У мережі оприлюднили фото і відео з місця прильоту.

«Новини України – НСН» зібрали усю інформацію про атаку, яка є на цей момент. Про наслідки удару розповіли в Харківській ОВА, прокуратурі і ДСНС,

30 червня близько 16:30 збройні сили рф знову завдали авіаудару по Харкову. У недільній день росіяни КАБом влучили у центральну частину міста – у Слобідському районі.

Один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до 10, серед них восьмимісячний хлопчик. Він разом з батьками знаходився неподалік місця удару і випав на землю внаслідок ударної хвилі.

В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля підприємства, знищений термінал «Нової пошти», згоріло 8 автомобілів, а ще 5 пошкоджено – сталася пожежа на площі 200 кв.м. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки.

Також пошкоджено 3 виробночо-складські будівлі та медичний заклад.

За даними прокуратури, попередньо, ворожий удар був завданий ФАБ-500 з УМПК.

Прокурори встановили, що удар був завданий з н.п. нижній ольшанець бєлгородської області рф.

За попередніми даними 1 людина загинула та 10 постраждало, з них одна 8-місячна дитина.

Тим часом, росіяни, посилаючись на якесь “підпілля”, брешуть про удар по базі “Кракен”. Кажуть, що вдарили по околиці міста.

Перші хвилини після удару по «Новій пошті» у Харкові

Фото наслідків удару по Харкову

Ще новини України: Ворог вперше скинув на Харків бомбу вагою 500 кг – що відомо

Наш Телеграм