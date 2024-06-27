Ворог вперше скинув на Харків бомбу вагою 500 кг – що відомо

Сьогодні ворог вперше скинув на Харків бомбу вагою 500 кг. Розповідаємо, що відомо про наслідки удару.

Сьогодні, 27 червня, російські терористи завдали авіаудару по Харкову. Ворог вперше застосував проти міста ФАБ-500 (фугасна авіаційна бомба).

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передають Новини України – НСН.

За даними прокуратури, влучання було у Київському районі міста.

Встановлено, що удари були здійснені з населеного пункту Майський Бєлгородської області Росії.

Ворог вперше скинув на Харків бомбу вагою 500 кг: які наслідки

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

три приватні будинки;

приміщення вищого навчального закладу;

приміщення Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.

Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали ФАБ-500, – додали в прокуратурі

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова в коментарі “Суспільному”, ФАБ-500 була обладнана модулем планерування та корекції. Цей снаряд вдвічі потужніший за КАБ (керована авіаційна бомба) й ФАБ-250, які ворог раніше застосовував під час обстрілів Харкова

Відомо, що ворог запустив дві авіабомби з літака Су-34. Від місця запуску до місця влучання – 65 кілометрів.

За даними Харківської ОВА, сьогодні, близько о 16:00, ворог атакував Харків, внаслідок чого, постраждав приватний будинок й скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.

Як й згадувалось вище, станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих:

чоловік, який отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок;

троє людей, які отримали гострі реакції на стрес.

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