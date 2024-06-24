Терор прифронтових областей: росія вбила 2 і поранила 35 людей за добу (фото)

Терор прифронтових областей України триває. Ворог нещадно обстрілює мирні населені пункти. За добу обстріляв 8 областей, вбив двох цивільних людей і поранив 35. Серед постраждалих є діти.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на військові адміністрації. Розповідаємо, що відомо станом на ранок 24 червня.

Терор прифронтових областей – інформація на ранок

Харківщина

На Харківщині 1 загиблий і 13 поранених за добу.

Харків

Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років).

Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років).

Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства.

Загалом у Харкові постраждали 12 людей (з них 2 дитини та 1 співробітник ДСНС). Загинула 1 людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.

Подробиці про обстрілів Харкова надали у прокуратурі. За даними слідства, 23 червня близько 15:00 війська рф знову завдали авіаційних ударів по Харкову.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинув 73-річний чоловік. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків.

У Шевченківському районі частково зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Отримали поранення 15-річний хлопчик та 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес.

Також задокументовано ще два влучання по території одного з підприємств у місті.

Всього зафіксовано чотири удари. Попередньо, на цей раз ворог застосував КАБ-250 з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції) з н.п. октябрський бєлгородської області рф.

Харківська область

м. Куп’янськ. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.

Куп’янський р-н., Великобурлуцька громада, с. Рублене. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки.

Фото наслідків обстрілів Харківщини

Донеччина

За 23 червня росіяни поранили 12 жителів Донеччини: 6 у Селидовому, 3 у Кураховому, 1 у Торецьку, Північному і Залізному.

Подробиці атаки на Селідово надали у прокуратурі.

23 червня 2024 року, о 17:05, окупаційні війська завдали удару по місту. На цивільне населення армія рф скинула 2 авіабомби, ймовірно, «УМПБ Д-30СН».

В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні.

Також пошкоджено 30 житлових будинків та автомобілі.

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Херсонщина

На Херсонщині за добу через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію; пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільгосптехніка та приватні атомобілі.

Деякі подробиці обстрілів Херсонщини повідомили у прокуратурі. За даними слідства, 23 червня близько 11:15 поблизу села Шляхове окупанти скинули вибухівку з дрона на тракториста, коли той працював у полі. Його госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями.

Також близько 14:10 російські військові атакувала БпЛА комунальне підприємство у Станіславській громаді. Постраждало двоє працівників. Обом чоловікам надано медичну допомогу на місці.

Фото наслідків обстрілів Херсонщини

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині одну людину поранено за добу.

Вчора пізно ввечері ворог атакував Нікополь та Мирівську громаду на Дніпроетровщині з артилерії. Загалом окупанти запустили по району близько двох з половиною десятків снарядів.

У Нікополі постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Нікополі сталося декілька пожеж, знищено приватний будинок, господарську споруду й теплицю. Пошкоджено 15 приватних осель, 14 господарських споруд, 10 парканів, лікарню, поліклініку, зачепило автівки та машину для надання медичної допомоги. Під удар потрапив магазин, церковна лавка, інфраструктурний обʼєкт, газогони та лінії електропередачі. Інформація уточнюється.

Фото наслідків обстрілів Дніпропетровщини

Запоріжжя

Одну жінку поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району.

Впродовж доби окупанти 518 разів атакували Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів.

Ворог завдав авіаційні удари по Верхній Терсі та Кам’янському.

193 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

29 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку.

294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.

Миколаївщина

Учора, 23 червня, о 15:08 ворогом здійснено артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади Миколаївського району.

Також учора, 23 червня, о 19:34 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.

Постраждалих немає.

Сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Луганщина

Тут окупанти знов вдарили з реактивних систем залпового вогню по Невському. З мінометів та артилерії – по Куземівці, Стельмахівці, Невському, Макіївці. Зокрема, мінометних обстрілів на цій ділянці фронту зафіксовано 79 за добу.

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