Без людей, зате з триколорами – як виглядає окупована Кирилівка у травні 2023 року (відео)

Як виглядає окупована Кирилівка у травні 2023 року, показав український офіцер і блогер Анатолій Штефан, оприлюднивши два відео з колись дуже популярного українського курорту у Запорізькій області, передає НСН.

Погода у Кирилівці зараз чудова. Сонячна і тепла – до 21 вище нуля. Два роки тому тут, на березі лагідного Азовського моря, вже було б яблуку ніде упасти. Зазвичай відпочивальники починали масово з’їжджатися сюди у перших числах травня. А на літні місяці половину житла уже було б заброньовано.

Але нинішній курортний сезон-2023 у Кирилівці, як і у минулому році, зірвано. На відео ми бачимо безлюдні вулиці і порожні пляжі. До речі, така ж ситуація і у інших курортних населених пунктах Запорізької та Херсонської областей. Все – через війну, розв’язану росією, і окупацію.

Більшість місцевих мешканців виїхали звідси. Відпочивальники з України не приїдуть, а з рф – теж не поспішають.

Селище Кирилівка знаходиться в окупації з кінця квітня минулого року. І з нетерпінням чекає на визволення.

Як виглядає окупована Кирилівка у травні 2023 року: відео

Без людей, зате з триколорами…

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