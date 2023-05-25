Окупанти тікають з двох міст на Запоріжжі через “бавовну”

Окупанти тікають з двох міст на Запоріжжі, повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь, передає НСН.

Російські війська виходять з міст і селяться у приватних будинках навколишніх сіл. А також кучкуються у посадках і риють собі бліндажі у полях.

За даними РІА-Мелітополь, окупанти виходять із міст Токмак і Молочанськ Пологівського району Запорізької області. Причина – там стало надто небезпечно для них через регулярну «бавовну» від ЗСУ.

У Токмаку та Молочанську рашисти щодня зазнають суттєвих втрат через обстріли з боку Збройних сил України.

«Якщо раніше окупанти влаштовували свої бази у школах, ангарах, на підприємствах Токмака та Молочанська, то зараз ворог змінив тактику. Вояки селяться у приватних будинках по селах, посадках і риють бліндажі на полях, ховаючись під землею. Більше того, у розмові з місцевими кажуть прямо: «Коли ви вже наступатимете? Ми зібрали речі», – пише «РІА-Мелітополь»

Окупанти тікають з двох міст на Запоріжжі

Видання також інформує, що у Мелітополі навпаки збільшується кількість військових.

Особливо багато їх у нижній частині міста в районі ринків Центральний, Зразковий, де місцеві торгаші роблять бізнес на військовій формі армії рф.

Рашисти в активному пошуку “сіточки” – літньої форми у зв’язку зі спекотною погодою, – пише РІА-Мелітополь

Крім того, останнім часом на аеродром активно завозять цистерни з паливом. Над авіамістечком і в околицях щодня кружляють гелікоптери.

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