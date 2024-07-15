«Нам усім тут залишилося небагато»: Росія тиждень нищить Мирноград – терміново потрібно вивезти 400 тварин

Жінка просить допомогти вивезти з охопленого вогнем міста тварин.

Шосту добу у нас коїться пекло, місто стирають з лиця землі, щодня гинуть люди, тварини. Фронт вже дуже близько – 13 км. Нам усім тут залишилося зовсім небагато… – пише Світлана

Жінка каже, що терміново потрібно евакуювати притулок. Поки це ще можливо. У ньому 400 тварин – це старенькі, хворі, інваліди, поранені, вивезені із зони бойових дій. Всі ті, кого Світлана роками рятувала з пекла. Зараз вони можуть загинути.

Росіяни почали масовано атакувати Мирноград останнім часом. Очевідно, це їх чергова ціль на знищення. Містечко хоч і знаходиться на Донеччині і давно відчуло на собі війну, але жило відносно спокійно, і такого стрімкого розвитку подій мешканці, вірогідно, не очікували. Та не встигли підготуватися.

Я благаю весь світ, люди почуйте нас! Допоможіть мені встигнути врятувати тварин! Це наш останній шанс! Ми знайшли варіант безпечного місця у центральній Україні. Будівля, що окремо стоїть, в промзоні в лісі. Варіант, який підходить за всіма параметрами та придатний для притулку, місце, куди можна перевезти всіх без винятку! Але ціна питання для нас просто нереальна – 2,5 мільйона гривень! Я дуже прошу, я благаю всіх, хто може! Волонтери, організації, фонди, блогери, посадовці і просто небайдужі люди, будь ласка, зверніть на нас увагу! ДОПОМОЖІТЬ притулку врятуватися від війни, це наш останній шанс, якщо ми не виїдемо зараз ми не виїдемо вже ніколи, – написала Світлана

Реквізити:

ПриватБанк: 5168 7554 3391 5689 Остапкова Світлана

Монобанк: 5375 4141 2368 2220 (МоноБанк)

PayPal : kapitulinav98@gmail.com

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